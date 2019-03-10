Стартувала реєстрація на сумський забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО

«Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це традиція щорічного вшанування пам’яті полеглих воїнів. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав нас від війни, подякувати та підтримати близьких наших героїв.
Забіг проведуть у міському паркім. Кожедуба. Зареєструватись можна тут.
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