На Сумщине средняя зарплата перевалила за 9 тысяч

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 9,3%, сообщает Главное управление статистики в Сумской области.
Задолженность по выплате заработной платы на протяжении июня 2019 года увеличилась на 20 млн грн и на 1 июля 2019 года составила 313,1 млн грн. Наибольшим должником является АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 243,7 млн грн.
Что интересно в мае средняя зарплата была 8408 грн, то есть за месяц она выросла на 8,6%.
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