Очередной жертвой псевдобанкира стала пенсионерка из Шостки Она назвала телефонному собеседнику конфиденциальную информацию по своей «пенсионной» карточке и потеряла 24 тыс. гривен.

Днем 60-летней жительнице позвонил на мобильный телефон незнакомец, который в разговоре назвался представителем службы безопасности банка, где она обслуживается. Мужчина рассказал пенсионерке, что с ее банковской карты непонятным образом были сняты 500 гривен и предложил на время заблокировали это перечисление. А для этого попросил назвать полный номер ее платежного документа и код, который придет в СМС.

Сестра женщины, которая была рядом и слышала этот разговор пыталась предотвратить действия женщины, но та ее не послушала и назвала собеседнику нужную ему информацию. В результате со счета пенсионерки исчезло более 24 тыс. гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста.

Правоохранители снова напоминают гражданам элементарные правила предосторожности, соблюдение которых позволит избежать мошеннической ловушки и сохранить собственные средства при подобных звонках и сообщениях:

- никому и никогда нельзя сообщать индивидуальный ПИН-код своей банковской карты, cvv-код, находящийся на обратной ее стороне и коды из смс-сообщений из банка.

- в случае поступления якобы из банка электронных писем или звонков с запросами о личной информации, не отвечать на них, а лучше самим позвонить на официальный номер call-центра вашего финансового учреждения и выяснить ситуацию.

- в случае потери или блокировки телефонной сим-карты, к которой «привязана» ваша банковская карта, прежде необходимо лично обратиться в банк с заявкой о блокировании платежного документа.

- и помнить: работник банка никогда не будет звонить к вам с закрытого номера. Если вас просят прислать пароль или другие карточные данные, ни при каких обстоятельствах не следует этого делать. Прежде необходимо срочно обратиться на «горячую» телефонную линию банка, и выяснить у оператора всю информацию по вашему счету. Таким образом вы лишний раз убедитесь в том, что с вашим платежным документом все в порядке, а сами вы только избежали коварной мошеннической ловушки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.