На Сумщине ссора между женщинами завершилась поножовщиной Причиной ссоры стали деньги, в краже которых одна из женщин подозревала свою подругу.

В Тростянце в местное отделение полиции поступило сообщение из больницы о том, что в приемное отделение для оказания медицинской помощи доставлена 28-летняя местная жительница. 54-летний сожитель потерпевшей пояснил, что его жена упала с лестницы, когда хотела залезть на чердак. Врачи усомнились в правдивости его слов, потому что при осмотре у нее обнаружили проникающее ранение в области живота, поэтому сразу сообщили полицию.

«Правоохранители, при проведении проверки установили: с лестницы женщина не падала. Удары ножом нанесла ей 39-летняя знакомая. Оказалось, что накануне между женщинами возник конфликт по поводу денег. Женщины часто вместе проводили досуг и распивали спиртные напитки. Во время одной из таких встреч старшая женщина обнаружила пропажу денег. Несмотря на то, что в ее семье воспитывается пятеро детей и в домовладении постоянно находятся посторонние, в краже она заподозрила именно свою 28-летнюю приятельницу, - сообщил начальник Тростянецкого отделения полиции Александр Гресь - Поэтому женщина поехала к ней «выяснять отношения». Разговор быстро перерос в драку, в результате которой гостя схватила со стола нож и ударила потерпевшую в живот».

Нож спрятала и убежала. Сожитель потерпевшей видел все собственными глазами, но не вмешивался. И только потом доставил жену в больницу, придумав историю с падением. Мол, соврал, «потому что сам хотел разобраться с нападающей».

Сегодня жизни раненой ничего не угрожает. Полицейские нашли и нож и обидчицу. Сейчас ей сообщено о подозрении в совершении преступления.

По факту причинения тяжких телесных повреждений полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.