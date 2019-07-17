Сумские копы остановили «чудо техники» «Чудо техники» - по другому и назовешь автомобиль, который остановили сумские патрульные в областном центре.

Автомобиль Ford Sierra патрульные остановили на улице Вячеслава Чорновола за нарушение ПДД.

Подойдя к водителю пообщаться по поводу его нарушения, инспекторов заинтересовал и сам легковушка, а точнее многочисленные следы его переоборудования. Во время визуального осмотра, стражи порядка заметили, что в автомобиле установлен двигатель, не предусмотренный конструкцией самого транспортного средства. Более того, патрульные также обнаружили признаки подделки номера кузова.

На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УК, сообщает патрульная полиция Сумщины.