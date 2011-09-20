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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38182

З 1 серпня домашніх тварин можна вивозити за кордон лише з паспортом

З 1 серпня 2019 року міжнародні перевезення домашніх тварин здійснюються виключно за паспортами встановленого зразка.

До уваги власників домашніх тварин (котів, собак), які здійснюють міжнародні перевезення своїх тварин!

З 01.08.2019 відомості паспортів на тварин не встановленого зразка при перетині державного кордону не братимуться до уваги. Переміщення домашніх собак і котів здійснюватиметься виключно за ветеринарно-санітарними паспортами на домашню тварину встановленого зразка.

Нагадаємо, що єдина форма бланку ветеринарно-санітарного паспорта на домашню тварину (домашні тварини - коти, собаки) затверджена наказом Мінагрополітики від26.10.2017 № 578. яким були внесені зміни До Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку (наказ Мінагрополітики від 01.08.2014 № 288).

Так, згідно з наказом Мінагрополітики, підставою для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта є: клінічний огляд тварини; наявність відповідних діагностичних досліджень та профілактично-лікувальних обробок, включаючи щеплення проти сказу.

Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину передбачена Законом України «Про ветеринарну медицину» та входить до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Держпродспоживслужбою, органами та установами, що належать до сфери її управління. Розмір плати за їх надання, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 РОКУ № 641та складає 51 грн 29 коп.

Зараз право надання адміністративних послуг .мають лише державні установи. У даному випадку - це державні установи ветеринарної медицини, зокрема державні лікарні ветеринарної медицини (району, міста, області).

Підстави для відмови у видачі ветеринарно-санітарного паспорта визначені частиною сьомою статті 32 Закону України «Про ветеринарну медицину» та передбачають:

1) недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті);

2) неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

3) відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку.

Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину чинний до моменту її смерті.

З моменту набуття чинності наказу про запровадження нового зразка ветеринарно-санітарного паспорта на домашню тварину Держпродспоживслужба здійснила необхідну організаційну роботу щодо забезпечення централізованого виготовлення бланків таких паспортів. Крім того, враховуючи запити 'Власників домашніх тварин, був визначений перехідний період. Це пов’язано з тим, що дані ветеринарно-санітарних паспортів не встановленого зразка, що стосуються ветеринарних обробок, лабораторних досліджень та щеплень тварин не могли бути перенесеними до паспорта встановленого зразка, зокрема через встановлену періодичність вакцинації від сказу - один чи навіть два рази на рік. Проте весь цей період такі дані враховувалися при видачі ветеринарних документів.

Наразі відомості про ветеринарні обробки тварин, лабораторні дослідження сироваток крові на наявність антитіл до збудника сказу тощо з кінця 2017 року втратили актуальність, тому наповнення новими даними про такого роду маніпуляції з домашніми тваринами вносяться у ветеринарно-санітарні паспорти нового зразка.

Звертаємо увагу, що ветеринарні паспорти старого зразка у власників тварин не вилучатимуться, але вони не визнаються при операціях купівлі-продажу домашніх тварин, видачі ветеринарних документів чи при переміщенні за кордон.

Общество Домашние животные
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