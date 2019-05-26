Сумские велосипедисты с бронзой чемпионата Украины Хорошим результатом порадовали воспитанники Сумской ОДЮСШ в первый день чемпионата Украины в Первомайске.

Сегодня, 2 июля, состоялась парная гонка на 18 км среди юношей. Андрей Семибратов и Денис Соловьев успешно провели гонку и показали 3-й результат с временем 24 мин. 15 сек.