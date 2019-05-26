Сумские велосипедисты с бронзой чемпионата Украины

Сегодня, 2 июля, состоялась парная гонка на 18 км среди юношей. Андрей Семибратов и Денис Соловьев успешно провели гонку и показали 3-й результат с временем 24 мин. 15 сек.
27 июля по случаю 80-летия образования Сумской области впервые провели велозаезд «Сумская Сотка», цель которого пропаганда здорового образа жизни, велосипедного...
28-30 июня состоялся чемпионат Украины по велосипедному спорту в олимпийских видах программ среди мужчин....
15-16 июня Рандоннерский Клуб «Velo-Sport Sumy Randonneurs» провел 600-километровывй бревет....
Сегодня, 7 июня, в Кременчуге стартовал чемпионат Украины по велоспорту....
Сумчанин Андрей Семибратов выиграл многодневную гонку в рамках чемпионата Украины....