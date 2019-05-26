Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33154

Сумские велосипедисты с бронзой чемпионата Украины

Хорошим результатом порадовали воспитанники Сумской ОДЮСШ в первый день чемпионата Украины в Первомайске.

Сегодня, 2 июля, состоялась парная гонка на 18 км среди юношей. Андрей Семибратов и Денис Соловьев успешно провели гонку и показали 3-й результат с временем 24 мин. 15 сек.

Спорт Велоспорт
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Сумские велосипедисты с медалями чемпионата Украины
30.06.2019 18:26

Сумские велосипедисты с медалями чемпионата Украины

28-30 июня состоялся чемпионат Украины по велосипедному спорту в олимпийских видах программ среди мужчин....

Сумские велосипедисты-экстремалы проехали 600 км
20.06.2019 15:10

Сумские велосипедисты-экстремалы проехали 600 км

15-16 июня Рандоннерский Клуб «Velo-Sport Sumy Randonneurs» провел 600-километровывй бревет....

Сумской велосипедист с бронзой чемпионата Украины
07.06.2019 16:23

Сумской велосипедист с бронзой чемпионата Украины

Сегодня, 7 июня, в Кременчуге стартовал чемпионат Украины по велоспорту....

Сумской велосипедист стал чемпионом Украины
26.05.2019 19:27

Сумской велосипедист стал чемпионом Украины

Сумчанин Андрей Семибратов выиграл многодневную гонку в рамках чемпионата Украины....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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