На Сумщине поймали угонщика мопеда

В дежурную часть Середина-Будского отделения полиции обратилась местная жительница с заявлением о похищении из двора мопеда марки «Альфа». Работники полиции выехали на место происшествия, где во время проведения первоочередных следственных действий, по «горячим следам» установили личность вора. Им оказался 36-летний местный житель, который уже имел судимости за совершение тяжких преступлений.
В отделении полиции мужчина пояснил, что, выпив спиртного, решил пойти в гости к знакомой. Когда пришел, увидел, что дома ее нет. Во дворе увидел мопед, поэтому забрал его и в дальнейшем продал, а на вырученные средства купил алкогольных напитков.
Следователи квалифицировали данное событие, как незаконное завладение транспортным средством с проникновением. Теперь угонщику грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК и ему объявлено подозрение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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