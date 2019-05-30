На Сумщине поймали угонщика мопеда В Середина-Буде полицейские разоблачили ранее судимого в совершении кражи мопеда.

В дежурную часть Середина-Будского отделения полиции обратилась местная жительница с заявлением о похищении из двора мопеда марки «Альфа». Работники полиции выехали на место происшествия, где во время проведения первоочередных следственных действий, по «горячим следам» установили личность вора. Им оказался 36-летний местный житель, который уже имел судимости за совершение тяжких преступлений.

В отделении полиции мужчина пояснил, что, выпив спиртного, решил пойти в гости к знакомой. Когда пришел, увидел, что дома ее нет. Во дворе увидел мопед, поэтому забрал его и в дальнейшем продал, а на вырученные средства купил алкогольных напитков.

Следователи квалифицировали данное событие, как незаконное завладение транспортным средством с проникновением. Теперь угонщику грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК и ему объявлено подозрение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.