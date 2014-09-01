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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:07127

В Сумах собирают деньги на обустройство инклюзивного спортзала

Команда ОО «Добро объединяет» начинает новый социальный проект - это первый в Сумской области спортзал, который приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Для этого нужно провести реконструкцию здания бывшей котельной на Добровольной. Стоимость проекта 2,393 млн грн. Сбор средств публичный. Присоединяйтесь. Добро объединяет!

Реквизиты для перечисления средств:

Общественная организация "Добро объединяет"

р/с 26006055028451 КБ Приватбанк

МФО 337546, ЕГРПО 41977977

Назначение платежа: на строительство спортзала

или

р/с 26009300122216 АО Ощадбанк

МФО 337568, ЕГРПОУ 41977977

Назначение платежа: на строительство спортзала

Глава Бенькалович Елена Николаевна моб. 0956104205.

Глава Наблюдательного совета Наталуха Дмитрий Александрович моб.0502959068.

Спорт Спортзал
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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