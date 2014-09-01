В Сумах собирают деньги на обустройство инклюзивного спортзала

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.
«Для этого нужно провести реконструкцию здания бывшей котельной на Добровольной. Стоимость проекта 2,393 млн грн. Сбор средств публичный. Присоединяйтесь. Добро объединяет!
Реквизиты для перечисления средств:
Общественная организация "Добро объединяет"
р/с 26006055028451 КБ Приватбанк
МФО 337546, ЕГРПО 41977977
Назначение платежа: на строительство спортзала
или
р/с 26009300122216 АО Ощадбанк
МФО 337568, ЕГРПОУ 41977977
Назначение платежа: на строительство спортзала
Глава Бенькалович Елена Николаевна моб. 0956104205.
Глава Наблюдательного совета Наталуха Дмитрий Александрович моб.0502959068.
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