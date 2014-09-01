В Сумах собирают деньги на обустройство инклюзивного спортзала Команда ОО «Добро объединяет» начинает новый социальный проект - это первый в Сумской области спортзал, который приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха. «Для этого нужно провести реконструкцию здания бывшей котельной на Добровольной. Стоимость проекта 2,393 млн грн. Сбор средств публичный. Присоединяйтесь. Добро объединяет! Реквизиты для перечисления средств: Общественная организация "Добро объединяет" р/с 26006055028451 КБ Приватбанк МФО 337546, ЕГРПО 41977977 Назначение платежа: на строительство спортзала или р/с 26009300122216 АО Ощадбанк МФО 337568, ЕГРПОУ 41977977 Назначение платежа: на строительство спортзала Глава Бенькалович Елена Николаевна моб. 0956104205. Глава Наблюдательного совета Наталуха Дмитрий Александрович моб.0502959068.