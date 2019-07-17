К Шосткинской ОТГ присоединились три села

Как проинформировал сельский голова Михаил Линок, местные жители решили присоединиться к Шосткинской ОТГ.
Напомним, в состав Шосткинской ОТГ с прошлого года входит Ображеевка. Теперь желание присоединиться изъявили села Погребки, Свирж, Остроушки. Там зарегистрировано 640 чел., а проживает приблизительно 350 чел., пишет Шостка.инфо.
Сельский бюджет составляет около 1 млн. 100 тыс. грн. в год. Его половина идет на содержание аппарата сельсовета… Бюджет наполняется в основном за счет арендной платы за землю. На территории громады работают два сельхозпредприятия.
«Брак не по любви, а по расчету», – сказал о желании присоединиться Михаил Линок.
Для депутатов горсовета вопрос о присоединении Коротченковской территориальной громады стал неожиданностью. Игорь Дмитриев сказал, что городской бюджет и так трещит по швам. «…Їм вигідно, а для чого нам це?.. У нас не вистачає зарплати лікарям заплатити», – отметил Александр Сидоренко.
«Чого у нас не вистачає?! У нас всього вистачає! Нас держава недофінансує», – парировал мэр Николай Нога.
В итоге было решено дать согласие на вхождение Коротченковской территориальной громады в Шосткинскую ОТГ. За это проголосовало 19 депутатов из 31 присутствующего.
Таким образом, объединенная территориальная громада с центром в Шостке расширилась до 17 тыс. га.
«Поздоровляю вас з прийняттям епохального рішення!», – обратился к депутатам городского совета Николай Нога.
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