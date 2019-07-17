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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:28131

К Шосткинской ОТГ присоединились три села

Сегодня, 2 августа, на сессии городского совета решался вопрос о присоединении Коротченковской территориальной громады.

Как проинформировал сельский голова Михаил Линок, местные жители решили присоединиться к Шосткинской ОТГ.

Напомним, в состав Шосткинской ОТГ с прошлого года входит Ображеевка. Теперь желание присоединиться изъявили села Погребки, Свирж, Остроушки. Там зарегистрировано 640 чел., а проживает приблизительно 350 чел., пишет Шостка.инфо.

Сельский бюджет составляет около 1 млн. 100 тыс. грн. в год. Его половина идет на содержание аппарата сельсовета… Бюджет наполняется в основном за счет арендной платы за землю. На территории громады работают два сельхозпредприятия.

«Брак не по любви, а по расчету», – сказал о желании присоединиться Михаил Линок.

Для депутатов горсовета вопрос о присоединении Коротченковской территориальной громады стал неожиданностью. Игорь Дмитриев сказал, что городской бюджет и так трещит по швам. «…Їм вигідно, а для чого нам це?.. У нас не вистачає зарплати лікарям заплатити», – отметил  Александр Сидоренко.

«Чого у нас не вистачає?! У нас всього вистачає! Нас держава недофінансує», – парировал мэр Николай Нога.

В итоге было решено дать согласие на вхождение Коротченковской территориальной громады в Шосткинскую ОТГ. За это проголосовало 19 депутатов из 31 присутствующего.

Таким образом, объединенная территориальная громада с центром в Шостке расширилась до 17 тыс. га.

«Поздоровляю вас з прийняттям епохального рішення!», – обратился к депутатам городского совета Николай Нога. 

Политика Шостка Шосткинская ОТГ
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