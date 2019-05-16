Застройка возле школы № 12: сумские чиновники не стали рассматривать письмо анонима, но… ответ ему отправили

Об этом спрашивает представитель родительского комитета школы №12 Александр Степаненко в Фейсбуке.
«Опять бездействие власти!!! В самом дворе учебного заведения неизвестные застройщики (как сообщили представители ГАСК) на земле, которая им не принадлежит и даже не передана в аренду ведут строительные работы. Представители ГАСка вместо того, чтобы осуществить проверку и остановить незаконное строительство, отписались на наше заявление, что оно написано анонимом, оно не подписано, да и вообще адреса проживания человека, который писал заявление не существует...
Уважаемые, объясните, как Ваш ответ дошел до адресата по почте? Почему на оригинале заявления (которое находится у вас) стоит ФИО заявителя, подпись заявителя и «несуществующий адрес», на который пришла ваша отписка.
Уважаемый Александр Лысенко, вы в курсе??? Или это по вашему указанию ваши подчиненные действуют в интересах застройщика. Что завтра будете рассказывать детям и их родителям, или это уже не важно - главное успеть хапнуть. Докажите, что мы ошибаемся, что выражение «Дети наше будущее» для Вас не просто пустой звук...», - написал сумчанин, приложив фото письма-ответа.
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