Летний чемпионат АФС: результаты 8-го тура

Группа А
Технология 16 – 3 International
Арсенал 5 – 3 Динамо
Олимпик 0 – 5 Sagacitas
Лидирует «Динамо» - 21 очко, дальше – «Технология» - 18, «Арсенал» - 15…
Группа Б
Forza 3 – 8 Сервис Люкс
Lex VSK-СумБуд 7 – 5 CompService
Ощадбанк 7 – 2 Триумф-Sigma
Лидирует «Ощадбанк» - 22 очка, «Lex VSK-СумБуд» - 17, «Сервис Люкс» - 16…
15-19 июля были сыграны матчи 6-го тура летнего чемпионата Сум по мини-футболу....
На этой недели прошли матчи 4-го тура Летнего чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины....
На прошлой неделе были сыграны матчи 2-го тура летнего чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины....
В субботу, 25 мая, на третьем поле ФЦ «Барса» пройдет всеукраинский турнир по мини-футболу Кубок Правления АО «Ощадбанк»....
1-2 сентября в Сумах состоится «ночной» футбольный турнир....