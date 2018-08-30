Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:01121

Летний чемпионат АФС: результаты 8-го тура

На этой неделе прошли матчи 8-го тура Летнего чемпионата Сум по мини-футболу.

Группа А

Технология 16 – 3 International

Арсенал 5 – 3 Динамо

Олимпик 0 – 5 Sagacitas

Лидирует «Динамо» - 21 очко, дальше – «Технология» - 18, «Арсенал» - 15…

Группа Б

Forza 3 – 8 Сервис Люкс

Lex VSK-СумБуд 7 – 5 CompService

Ощадбанк 7 – 2 Триумф-Sigma

Лидирует «Ощадбанк» - 22 очка, «Lex VSK-СумБуд» - 17, «Сервис Люкс» - 16…

Спорт Мини-футбол
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Летний чемпионат АФС: результаты 6-го тура
20.07.2019 10:51

Летний чемпионат АФС: результаты 6-го тура

15-19 июля были сыграны матчи 6-го тура летнего чемпионата Сум по мини-футболу....

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 4-й тур
27.06.2019 17:44

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 4-й тур

На этой недели прошли матчи 4-го тура Летнего чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины....

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 2-й тур
17.06.2019 16:18

Летний чемпионат Сум по мини-футболу: 2-й тур

На прошлой неделе были сыграны матчи 2-го тура летнего чемпионата города от Ассоциации футзала Сумщины....

В Сумах в футбол сыграют банкиры
24.05.2019 13:10

В Сумах в футбол сыграют банкиры

В субботу, 25 мая, на третьем поле ФЦ «Барса» пройдет всеукраинский турнир по мини-футболу Кубок Правления АО «Ощадбанк»....

В Сумах пройдет турнир по ночному футболу
30.08.2018 10:23

В Сумах пройдет турнир по ночному футболу

1-2 сентября в Сумах состоится «ночной» футбольный турнир....

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В Псле в Сумах купаться опасно
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Летний чемпионат АФС: результаты 8-го тура
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Сегодня 17:55
Сумские велосипедисты с бронзой чемпионата Украины
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З 1 серпня домашніх тварин можна вивозити за кордон лише з паспортом
Сегодня 16:38
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Сегодня 15:55
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В Ахтырской ЦРБ провели испытания потолка
Сегодня 15:26
Очередной жертвой псевдобанкира стала пенсионерка из Шостки
Сегодня 15:20
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5 пар кроссовок, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой девушки ®
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Повесившаяся 12-летняя глуховчанка состояла в «группе смерти»
26.07.2019 08:05
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24.07.2019 15:47
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24.07.2019 13:28
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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