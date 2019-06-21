На Сумщине полицейские спасли мужчину из болотной ловушки

В дежурную часть полиции обратилась женщина и сообщила об исчезновении своего родного 59-летнего дяди Алексея Шевченко, который живет в с. Зорино Ямпольского района. Полицейские, которые выехали к месту проживания пропавшего, установили, что жил он сам, характеризовался с положительной стороны и с соседями поддерживал дружеские отношения. Именно они и заметили его исчезновения: вечером видели соседа, а утром на его дверях увидели замок. Это вызвало определенные подозрения, учитывая что Алексей Александрович болел и никогда не оставлял дом. Соседи позвонили племяннице, которая время от времени его посещала, и после ее приезда начали совместные поиски. Через сутки неудачных попыток установить место нахождения мужчины, они позвонили на линию «102».
На розыск пропавшего был задействован почти весь личный состав Ямпольского отделения полиции. Поиски в селе результатов не дали, поэтому правоохранители начали прочесывать метр за метром прилегающую к селу территорию. «Нашли мужчину на расстоянии двух километров от его дома, в болоте. Полицейские вытащили его, помогли добраться домой. Мужчина был обессилен. Никого не узнавал и сначала ничего не мог объяснить, - говорит Николай Кулиш, начальник Ямпольского отделения полиции, - и это понятно, ведь в болотной ловушке он пробыл фактически двое суток. Уже потом вспомнил, как ушел в гости к знакомым и заблудился».
Пострадавшему была оказана вся необходимая помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Жительница Шостки Гневашева Татьяна Аркадьевна ушла из дома 26 июля и не вернулась, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным....
Установлено, что 14 июля 28-летняя Алина Головченко вместе с двухлетней дочерью Викторией поехала в соседнее село, после чего связь с...
10 июля 32-летняя Ведмедь Татьяна Викторовна ушла из дома и не вернулась, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным....
Внимание! Полиция разыскивает без вести пропавшую сумчанку....
Сегодня, 21 июня, в 5:53 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в с. Ржаное Ямпольского...