На Сумщине полицейские спасли мужчину из болотной ловушки Жителя Ямпольского района родные и полиция разыскивали как без вести пропавшего. А он попал в болото и почти двое суток боролся за жизнь, пытаясь добраться до твердой поверхности.

В дежурную часть полиции обратилась женщина и сообщила об исчезновении своего родного 59-летнего дяди Алексея Шевченко, который живет в с. Зорино Ямпольского района. Полицейские, которые выехали к месту проживания пропавшего, установили, что жил он сам, характеризовался с положительной стороны и с соседями поддерживал дружеские отношения. Именно они и заметили его исчезновения: вечером видели соседа, а утром на его дверях увидели замок. Это вызвало определенные подозрения, учитывая что Алексей Александрович болел и никогда не оставлял дом. Соседи позвонили племяннице, которая время от времени его посещала, и после ее приезда начали совместные поиски. Через сутки неудачных попыток установить место нахождения мужчины, они позвонили на линию «102».

На розыск пропавшего был задействован почти весь личный состав Ямпольского отделения полиции. Поиски в селе результатов не дали, поэтому правоохранители начали прочесывать метр за метром прилегающую к селу территорию. «Нашли мужчину на расстоянии двух километров от его дома, в болоте. Полицейские вытащили его, помогли добраться домой. Мужчина был обессилен. Никого не узнавал и сначала ничего не мог объяснить, - говорит Николай Кулиш, начальник Ямпольского отделения полиции, - и это понятно, ведь в болотной ловушке он пробыл фактически двое суток. Уже потом вспомнил, как ушел в гости к знакомым и заблудился».

Пострадавшему была оказана вся необходимая помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.