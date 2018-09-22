В Сумах в кустах нашли два трупа

На вид примерно 30 лет. Сейчас на месте работают следователи, обстоятельства смерти не известны, пишет 0542.ua.
По данным отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области, сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на улице Ивана Сирко поступило...
Остатки тела умершего нашел в лесу грибник. По всем признакам, человек умер еще в прошлом году, поэтому установить его личность...
Кролевецкий ОП ГУНП в Сумской области, обращается к населению по установлению личности трупа, который был обнаружен сегодня, 30 апреля....
В понедельник, 1 апреля, на лестничной площадке 5-го этажа в одном из домов на ул. Харьковской в Сумах обнаружен труп...
Начальник полиции Сумского горотдела полиции Павел Карабута сообщил, что сегодня, 22 сентября, в 4 утра от ожогов скончался 73-летний сумчанин,...