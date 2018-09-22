В Сумах в кустах нашли два трупа Сегодня, 3 августа, по адресу ул.Ивана Сера, 10 в кустах за мусорной баками были найдены два трупа мужчин.

На вид примерно 30 лет. Сейчас на месте работают следователи, обстоятельства смерти не известны, пишет 0542.ua.