В Сумах рухнул бывший паспортный стол Сегодня ночью произошло разрушение здания на ул. Александра Анищенко, 6, где раньше находилось управление миграционной службы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший главный архитектор Сум Владимир Быков.

«А за эту стройку кто ответит... Здание бывшего паспортного стола, если не ошибаюсь, а может даже и памятник местного значения. Надо уточнить. Ночью рухнуло... Крыша и год не простояла! Бюджет видно сам не выдержал...», - написал он.

Напомним: управление ГМС отселили несколько лет назад, когда с крыши стали сыпаться кирпичи. С тех пор здание реконструировали и расширяли. На заборе возле стройки никакого информационного стенда нет.