Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины В Первомайске продолжается чемпионат Украины по велоспорту среди юношей.

Воспитанник Сумской ОДЮСШ Андрей Семибратов выиграл гонку-критериум на 25 км.

Дистанция составляла 26 кругов, 13 промежуточных финишей. Старт гонки выдался, как всегда, очень быстрым, скоростным и динамичным, на отдельных участках трассы скорость достигала 60 км/час. Андрей Семибратов очень активно стартовал, гонщик грамотно выбирал позицию и тактику, что позволило подобрать нужный и правильный момент для одиночной атаки. Казалось бы, что ранняя атака на 6-ом круге может и не принести успеха, но риск был оправдан. Прекрасное самочувствие и желание победить принесло Андрею преимущество над основной группой на целый круг (такое бывает крайне редко) и одержать красивую, сольную победу.

Подготовил спортсмена тренер Анатолий Головаш.