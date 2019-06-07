Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины

Воспитанник Сумской ОДЮСШ Андрей Семибратов выиграл гонку-критериум на 25 км.
Дистанция составляла 26 кругов, 13 промежуточных финишей. Старт гонки выдался, как всегда, очень быстрым, скоростным и динамичным, на отдельных участках трассы скорость достигала 60 км/час. Андрей Семибратов очень активно стартовал, гонщик грамотно выбирал позицию и тактику, что позволило подобрать нужный и правильный момент для одиночной атаки. Казалось бы, что ранняя атака на 6-ом круге может и не принести успеха, но риск был оправдан. Прекрасное самочувствие и желание победить принесло Андрею преимущество над основной группой на целый круг (такое бывает крайне редко) и одержать красивую, сольную победу.
Подготовил спортсмена тренер Анатолий Головаш.
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