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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39236

Сумской велосипедист выиграл чемпионат Украины

В Первомайске продолжается чемпионат Украины по велоспорту среди юношей.

Воспитанник Сумской ОДЮСШ Андрей Семибратов выиграл гонку-критериум на 25 км.

Дистанция составляла 26 кругов, 13 промежуточных финишей. Старт гонки выдался, как всегда, очень быстрым, скоростным и динамичным, на отдельных участках трассы скорость достигала 60 км/час. Андрей Семибратов очень активно стартовал, гонщик грамотно выбирал позицию и тактику, что позволило подобрать нужный и правильный момент для одиночной атаки. Казалось бы, что ранняя атака на 6-ом круге может и не принести успеха, но риск был оправдан. Прекрасное самочувствие и желание победить принесло Андрею преимущество над основной группой на целый круг (такое бывает крайне редко) и одержать красивую, сольную победу.

Подготовил спортсмена тренер Анатолий Головаш.

Спорт Велоспорт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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