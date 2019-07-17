«Альянс» стартовал во второй лиге

Уже на 9-й минуте после ошибки защитника хозяев выход один на один реализовал Роман Бочак – 0:1. Спустя две минуты вратарь гостей сбил в своей штрафной нападающего, - судья назначил пенальти, который забил Сергей Загинайлов – 1:1. Дальше было равная борьба с моментами у обоих ворот, но без голов.
Второй тайм прошел с преимуществом «Альянса», было много моментов, но голов 3 тысячи зрителей больше не увидели.
Остальные матчи тура:
«Реал Фарма» 0:3 «Горняк»
«ВПК-Агро» 3:0 «Никополь»
Еще два пройдут завтра.
Пока «Альянс» на 6-ом месте с 1 очком. Лидируют «Горняк», «ВПК-Агро» - по 6 очков, у «Энергии» - 4…
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