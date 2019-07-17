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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:01256

«Альянс» стартовал во второй лиге

Сегодня, 3 августа, липоводолинский «Альянс» во втором туре первенства Украины по футболу во второй лиге принимал в Сумах новокаховскую «Энергию».

Уже на 9-й минуте после ошибки защитника хозяев выход один на один реализовал Роман Бочак – 0:1. Спустя две минуты вратарь гостей сбил в своей штрафной нападающего, - судья назначил пенальти, который забил Сергей Загинайлов – 1:1. Дальше было равная борьба с моментами у обоих ворот, но без голов.

Второй тайм прошел с преимуществом «Альянса», было много моментов, но голов 3 тысячи зрителей больше не увидели.

Остальные матчи тура:

«Реал Фарма» 0:3 «Горняк»

«ВПК-Агро» 3:0 «Никополь»

Еще два пройдут завтра.

Пока «Альянс» на 6-ом месте с 1 очком. Лидируют «Горняк», «ВПК-Агро» - по 6 очков, у «Энергии» - 4…

Следующую игру липоводолинцы проведут в гостях против «Горняка», а дома сыграют 25 августа  против «Таврии Симферополь».

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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