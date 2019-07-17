В Глухове горел исторический символ города Сегодня, 3 августа, около 17:00 на экстренную линию «101» поступило сообщение о возгорании бывшей водонапорной башни в Глухове.

На момент прибытия пожарных из верхнего этажа здания валил дым. Проведя разведку, спасатели обнаружили очаг возгорания на лестнице между смотровой площадкой и мансардным этажом. По словам пожарных, там загорелся мусор. Силами бойцов ГСЧС источник воспламенения оперативно был погашен. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливают специалисты, пишет Глухов.инфо.

Однако из инсайдерских источников стало известно, что возгорание произошло в коробе, где подключены электрические провода «Радио Глухов». Короб с проводкой не защищен от воздействия осадков, что указывает на явные нарушения правил безопасности. Сама башня уже 2 года обесточена. Электричество было отключено, когда здание перешло на баланс отдела культуры.

Напомним: водонапорная башня занесена в реестр памятников архитектуры, считается одним из важных стратегических объектов города.