В центре Сум произошел пожар офисного здания (видео) Ночью 2 июля в Сумах произошел пожар на улице Покровская.

По информации старшего инспектора отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, горело одноэтажное офисное помещение.

«Около часа ночи на линию 102 поступило сообщение, что загорелось офисное помещение. На место выехала следственно-оперативная группа, ГСЧС. Пожар был локализован. Установлен свидетель, который видел, как искрила именно проводка. В настоящее время проводится проверка по данному поводу», - рассказал он UA:СУМИ.