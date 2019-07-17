Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:11198

В центре Сум произошел пожар офисного здания (видео)

Ночью 2 июля в Сумах произошел пожар на улице Покровская.

sumypost.com

По информации старшего инспектора отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, горело одноэтажное офисное помещение.

«Около часа ночи на линию 102 поступило сообщение, что загорелось офисное помещение. На место выехала следственно-оперативная группа, ГСЧС. Пожар был локализован. Установлен свидетель, который видел, как искрила именно проводка. В настоящее время проводится проверка по данному поводу», - рассказал он UA:СУМИ.

Право Пожар
view counter

По тематике

В Глухове горел исторический символ города
Сегодня 21:36

В Глухове горел исторический символ города

Сегодня, 3 августа, около 17:00 на экстренную линию «101» поступило сообщение о возгорании бывшей водонапорной башни в Глухове....

В Сумах тушили пятую горбольницу
31.07.2019 17:40

В Сумах тушили пятую горбольницу

30 июля в г. Сумы состоялись тактико-специальные учения на базе Сумской городской клинической больницы № 5....

В Сумах от окурка загорелся балкон: пострадал хозяин
31.07.2019 13:37

В Сумах от окурка загорелся балкон: пострадал хозяин

30 июля в 19:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Герасима Кондратеьва...

В Сумах возле больницы сгорела «семерка»
30.07.2019 19:31

В Сумах возле больницы сгорела «семерка»

Сегодня, 30 июля, на улице 20 лет Победы возле центральной городской больницы загорелся автомобиль ВАЗ 2107....

На Сумщине во время уборки зерновых в поле загорелся комбайн
23.07.2019 16:36

На Сумщине во время уборки зерновых в поле загорелся комбайн

Старый частный комбайн «Нива» горел вчера, 22 июля, возле села Тимановка Шосткинского района....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.