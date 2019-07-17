В чемпионате аматоров прошло сумское дерби 3 августа стартовал чемпионат Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 в этом году выступают две команды с Сумщины: «Виктория» из Николаевки Белопольского района и ФК «Тростянец-2».

В первом же туре команды сошлись на поле «Виктории».

Открыли счет гости на 2-й минуте. Однако за минуту подопечные Радионова смогли отыграться и приумножить свое преимущество. Дважды отличился новичок Дмитрий Еременко, третий гол в активе Андрея Кузьмина. На 65-й минуте тростянчане сократили отрыв, но только на пару минут. Статус-кво восстановил Вячеслав Акимов. Победа с со счетом 4:2 за вице-чемпионом Украины.

Остальные матчи тура:

Авангард (Корюковка) - Атлет (Киев) - 0:2

ФК Белая Церковь - Олимпик (Кропивницкий) - 1:3

Рубикон-Вишневое - Агродом (Бахмач) - 2:1

Еще два матча пройдут сегодня

Днепр (Черкассы) - МФК Первомайск

ЛНЗ-Лебедин - ФК Чернигов