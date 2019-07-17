В чемпионате аматоров прошло сумское дерби

В группе 2 в этом году выступают две команды с Сумщины: «Виктория» из Николаевки Белопольского района и ФК «Тростянец-2».
В первом же туре команды сошлись на поле «Виктории».
Открыли счет гости на 2-й минуте. Однако за минуту подопечные Радионова смогли отыграться и приумножить свое преимущество. Дважды отличился новичок Дмитрий Еременко, третий гол в активе Андрея Кузьмина. На 65-й минуте тростянчане сократили отрыв, но только на пару минут. Статус-кво восстановил Вячеслав Акимов. Победа с со счетом 4:2 за вице-чемпионом Украины.
Остальные матчи тура:
Авангард (Корюковка) - Атлет (Киев) - 0:2
ФК Белая Церковь - Олимпик (Кропивницкий) - 1:3
Рубикон-Вишневое - Агродом (Бахмач) - 2:1
Еще два матча пройдут сегодня
Днепр (Черкассы) - МФК Первомайск
ЛНЗ-Лебедин - ФК Чернигов
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