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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05207

Молдованка пыталась подкупить сумских пограничников

4 августа в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

Во время проведения пограничного контроля гражданки Молдовы, которая в качестве пассажира въезжал в Украину микроавтобусом марки «Mercedes-Benz», стражи границы обнаружили наличие в предоставленном женщиной паспортном документе 4-х отметок Госпогранслужбы о пересечении государственной границы Украины с признаками подделки.

В ходе выяснения происхождения возможно поддельных отметок, иностранка, с целью не привлечение ее к уголовной ответственности по ст. 358 УК Украины, предложила пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 5000 российских рублей.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а саму правонарушительницу передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 и 369 УК Украины, сообщает Сумской погранотряд.

Право Взятка Пограничники
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