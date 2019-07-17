Молдованка пыталась подкупить сумских пограничников

Во время проведения пограничного контроля гражданки Молдовы, которая в качестве пассажира въезжал в Украину микроавтобусом марки «Mercedes-Benz», стражи границы обнаружили наличие в предоставленном женщиной паспортном документе 4-х отметок Госпогранслужбы о пересечении государственной границы Украины с признаками подделки.
В ходе выяснения происхождения возможно поддельных отметок, иностранка, с целью не привлечение ее к уголовной ответственности по ст. 358 УК Украины, предложила пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 5000 российских рублей.
Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а саму правонарушительницу передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 и 369 УК Украины, сообщает Сумской погранотряд.
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