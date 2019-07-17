Сумские пограничники задержали россиянина, которому запрещен въезд в Украину 3 августа в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2019» задержали нарушителя государственной границы Украины.

Реализуя заранее полученную от участкового инспектора пограничной службы информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль с помощью служебной собаки недалеко от границы в районе населенного пункта Поповка обнаружил и задержал гражданина России. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую государственную границу с территории РФ в Украину вне установленных пунктов пропуска.

Пограничники установили, что россиянин находится в базе данных как такой, которому запрещен въезд на территорию Украины.

Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины Великописаревским районным судом 29-летний гражданин России привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП - наложено взыскание в виде 7-ми суток административного ареста.

Кроме этого в действиях мужчины по украинскому законодательству содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) УК Украины. Гражданина России передано компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий, сообщает Сумской погранотряд.