Сумские пограничники задержали россиянина, которому запрещен въезд в Украину

Реализуя заранее полученную от участкового инспектора пограничной службы информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль с помощью служебной собаки недалеко от границы в районе населенного пункта Поповка обнаружил и задержал гражданина России. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую государственную границу с территории РФ в Украину вне установленных пунктов пропуска.
Пограничники установили, что россиянин находится в базе данных как такой, которому запрещен въезд на территорию Украины.
Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины Великописаревским районным судом 29-летний гражданин России привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП - наложено взыскание в виде 7-ми суток административного ареста.
Кроме этого в действиях мужчины по украинскому законодательству содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) УК Украины. Гражданина России передано компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших определенных законодательством мероприятий, сообщает Сумской погранотряд.
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