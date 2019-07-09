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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На железнодорожном вокзале нашли труп мужчины (фото, 18+)

На Сумщине полиция просит о помощи в установлении личности мужчины.

Сегодня, 4 августа, утром на территории железнодорожного вокзала в Кролевце был найден труп неизвестного мужчины.

Полиция устанавливает его личность и причину смерти. Если кто-то владеет какой-либо информацией обращайтесь по телефону дежурной части Кролевецкого ОП - (068) 801-72-95, пишет Сайт Кролевца.

Право Кролевец Труп
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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