На железнодорожном вокзале нашли труп мужчины (фото, 18+)

Сегодня, 4 августа, утром на территории железнодорожного вокзала в Кролевце был найден труп неизвестного мужчины.
Полиция устанавливает его личность и причину смерти. Если кто-то владеет какой-либо информацией обращайтесь по телефону дежурной части Кролевецкого ОП - (068) 801-72-95, пишет Сайт Кролевца.
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