На железнодорожном вокзале нашли труп мужчины (фото, 18+) На Сумщине полиция просит о помощи в установлении личности мужчины.

Сегодня, 4 августа, утром на территории железнодорожного вокзала в Кролевце был найден труп неизвестного мужчины. Полиция устанавливает его личность и причину смерти. Если кто-то владеет какой-либо информацией обращайтесь по телефону дежурной части Кролевецкого ОП - (068) 801-72-95, пишет Сайт Кролевца.