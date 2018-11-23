Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34220

Как коммунисты убивали село на Сумщине в 1932-ом

Институт исследования Голодомора опубликовал в Фейсбуке заметку из газеты от 1932 г. «Село Боромлю – на чорну дошку».

В ней сообщается о постановлении Харьковского облисполкома (тогда Боромля Тростянецкого района была в составе Харьковской области, Сумской еще не было – Ред.) о прекращении поставок продовольствия и вывозе всего имеющегося из села из-за невыполнения плана по хлебозаготовкам.

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Общество Боромля Голодомор
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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