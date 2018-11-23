Как коммунисты убивали село на Сумщине в 1932-ом Институт исследования Голодомора опубликовал в Фейсбуке заметку из газеты от 1932 г. «Село Боромлю – на чорну дошку».

В ней сообщается о постановлении Харьковского облисполкома (тогда Боромля Тростянецкого района была в составе Харьковской области, Сумской еще не было – Ред.) о прекращении поставок продовольствия и вывозе всего имеющегося из села из-за невыполнения плана по хлебозаготовкам.