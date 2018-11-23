Как коммунисты убивали село на Сумщине в 1932-ом

В ней сообщается о постановлении Харьковского облисполкома (тогда Боромля Тростянецкого района была в составе Харьковской области, Сумской еще не было – Ред.) о прекращении поставок продовольствия и вывозе всего имеющегося из села из-за невыполнения плана по хлебозаготовкам.
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В Тростянецком районе работники полиции разоблачили мужчину в совершении кражи металлической вазы с захоронения....
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