В Сумах открыли дело по факту надругательства над могилой погибшего в зоне АТО воина

Сегодня утром на линию «102» поступило сообщение, что на одной из могил погибшим воинам АТО неизвестные сломали крест. Сейчас правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.297 принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Уважаемые сумчане, если вы владеете информацией, которая поможет следствию, сообщите в Сумской отдела полиции или на линию "102". Анонимность гарантируется.
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