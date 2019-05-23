В Сумах открыли дело по факту надругательства над могилой погибшего в зоне АТО воина Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над могилой погибшего в зоне АТО воина.

Сегодня утром на линию «102» поступило сообщение, что на одной из могил погибшим воинам АТО неизвестные сломали крест. Сейчас правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.297 принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Уважаемые сумчане, если вы владеете информацией, которая поможет следствию, сообщите в Сумской отдела полиции или на линию "102". Анонимность гарантируется.