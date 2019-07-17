В Шостке мужчина выпал из окна

Как пишет Шостка.INFO, молодой мужчина выпал из окна пятиэтажки. По предварительной информации, произошел несчастный случай. Пострадавший доставлен в Центральную районную больницу. Причину инцидента устанавливают правоохранители.
Сегодня, 2 августа, на сессии городского совета решался вопрос о присоединении Коротченковской территориальной громады....
Она назвала телефонному собеседнику конфиденциальную информацию по своей «пенсионной» карточке и потеряла 24 тыс. гривен....
Жительница Шостки Гневашева Татьяна Аркадьевна ушла из дома 26 июля и не вернулась, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным....
27 июля в Шостке на стадионе «Звезда» состоялся открытый областной турнир по пляжному волейболу в категории «микст»....
Полиция Шостки устанавливает личность мужчины (на фото), который является вероятным свидетелем тяжкого преступления, совершенного в городе....