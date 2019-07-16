Сумские хоккеистки стартовали на чемпионате Европы с поражения

В турнире принимают участие восемь команд, которые на первом этапе разбиты на две группы. Сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играет в группе В с хозяйками чемпионата, чешками и австрийками.
Первая игра прошла против шотландок. К сожалению, наши не смогли забить ни одного гола, зато пропустили аж семь.
В группе а выступают Италия, Уэльс, Турция и Польша. В первом туре итальянки обыграли валлиек 3:1, а польки – турчанок 6:0.
Следующую игру украинки проведут 6 августа протии австриек.
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