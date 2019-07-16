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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:45150

Сумские хоккеистки стартовали на чемпионате Европы с поражения

Сегодня, 4 августа, в Глазго (Шотландия) начался чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин во втором дивизионе.

В турнире принимают участие восемь команд, которые на первом этапе разбиты на две группы. Сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играет в группе В с хозяйками чемпионата, чешками и австрийками.

Первая игра прошла против шотландок. К сожалению, наши не смогли забить ни одного гола, зато пропустили аж семь.

В группе а выступают Италия, Уэльс, Турция и Польша. В первом туре итальянки обыграли валлиек 3:1, а польки – турчанок 6:0.

Следующую игру украинки проведут 6 августа протии австриек.

Спорт Хоккей на траве Чемпионат Европы по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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