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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:17135

В Сумах охотник устроил стрельбу в спальном районе

Сегодня, 4 августа, средь бела дня на ул. Заливной прозвучал выстрел.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение от обеспокоенных жителей ул. Заливной поступило в 14.21. Они слышали выстрел. Экипаж патрульных выехал на вызов и нашел в автомобиле мужчину 1968 г.р. В его машине было два охотничьих ружья. По его словам, он стрелял вверх. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского горотдела полиции. Следователи изъяли оба ружья. На мужчину был составлен административный протокол по ст. 174 КУоАП (стрельба в населенных пунктах), санкция которой предусматривает штраф и даже конфискацию оружия.

Право Стрельба
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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