В Сумах охотник устроил стрельбу в спальном районе Сегодня, 4 августа, средь бела дня на ул. Заливной прозвучал выстрел.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение от обеспокоенных жителей ул. Заливной поступило в 14.21. Они слышали выстрел. Экипаж патрульных выехал на вызов и нашел в автомобиле мужчину 1968 г.р. В его машине было два охотничьих ружья. По его словам, он стрелял вверх. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского горотдела полиции. Следователи изъяли оба ружья. На мужчину был составлен административный протокол по ст. 174 КУоАП (стрельба в населенных пунктах), санкция которой предусматривает штраф и даже конфискацию оружия.