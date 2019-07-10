В Сумах охотник устроил стрельбу в спальном районе

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение от обеспокоенных жителей ул. Заливной поступило в 14.21. Они слышали выстрел. Экипаж патрульных выехал на вызов и нашел в автомобиле мужчину 1968 г.р. В его машине было два охотничьих ружья. По его словам, он стрелял вверх. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского горотдела полиции. Следователи изъяли оба ружья. На мужчину был составлен административный протокол по ст. 174 КУоАП (стрельба в населенных пунктах), санкция которой предусматривает штраф и даже конфискацию оружия.
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