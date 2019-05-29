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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:371236

В Сумах установили вандала, повредившего крест погибшего героя АТО

Как сообщил представитель полиции сегодня, 5 августа, на аппаратном совещании в мэрии, личность человека, который в воскресенье сломал крест на могиле погибшего в АТО Александра Глуходида и облил краской памятник Александра Анищенко, установлена.

Аппаратное совещание в мэрии началось с заявления куратора сооружения Мемориала славы героев АТО в Сумах Вадима Дубоделова.

- Вы знаете, что вчера произошло: сломали крест и облили краской памятник на мемориале АТО, - обратился он к мэру Сум Александру Лысенко. – Месяц назад я приходил и озвучивал проблемы, которые у нас есть: сдача мемориала городу, заведение видеонаблюдения на пульт полиции и стоянка, которую устроили прямо перед мемориалом. Прошел месяц, ничего не решается. Мы пишем вам письма, уже восемь штук, на ваше имя, Александр Николаевич и на городской совет, и ничего…

- Камеры уже заведены на пульт полиции, - парировал начальник IT-отдела Сумской мэрии Виктор Беломар.

- Так почему же они не отреагировали?

Это попытался прояснить представитель КП «Инфорсервис», которое устанавливало камеры на мемориале.

- В патрульной полиции, на Белопольском шоссе, были проблемы с интернетом, на их стороне, с их провайдером. Они обратились к нам, мы им выгрузили весь видеоархив.

Тогда к дискуссии подключился представитель Сумского отдела полиции.

- Личность того, кто сломал крест, установлена, - начал он. – Это психически больной человек. Следственным отделом Сумского отдела полиции данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. По результатам досудебного расследования будет принято процессуальное решение. 

После этого мэр Сум и Вадим Дубоделов вступили в перепалку. Один требовал от общественного фонда «Сумы» доделать работу по сооружению мемориала, другой считал, что руководство города самоустранилось от проблем с мемориалом. Вспоминалась назначенная мэром встреча, на которую сам мэр и не явился…

В конце концов, когда Вадим Дубоделов уже ушел, мэр успокоился и дал поручение найти пути выхода из ситуации с дофинансированием работ по мемориалу, где осталось доделать только стену и после этого взять на баланс города мемориал.

Право Вандализм Мемориал славы героев АТО
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