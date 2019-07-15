Почему Сумы до сих пор без горячей воды Сумские тепловики объясняют проблемы с горячим водоснабжением порывами на магистральных и внутридомовых сетях.

Вопрос обсуждался сегодня, 5 августа, на аппаратном совещании в мэрии. Возмущенные жители пришли на заседание, чтобы высказать недовольство тем, что как в зоне КСПУ, где горячей воды нет с апреля, так и в зоне «Сумытеплоэнерго» вода не горячая. Максимум 37 градусов. Замначальника департамента инфраструктуры Виктор Павленко пытался объяснить это тем, что не сработали обслуживающие организации, которые перед запуском воды должны были стравить воздух из труб. На это возмущенный житель города назвал его некомпетентным в данном вопросе. Тогда мэр Сум Александр Лысенко поднял замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежду Покутнюю. Та объясняла проблемы порывами…

- Мне надело это слушать, - вспылил мэр Сум. – Вы мне это рассказывали еще до 1-го числа. Каждую аппаратку мы с вами обсуждали, я спрашивал: будет с 1-го числа? Вы мне отвечали: будет. Какое сегодня число? 5-ое. По КСПУ понятно. Они не захотели запускать свою установку. Им, видите ли экономично не выгодно. Они не подписали договор на поставку вами горячей воды в их зону, потому что 2 млн грн на запуск и дальше они не дают гарантию по расчету за 20 млн грн долга за прошлые годы. Они все еще ищут, обещали до конца дня сегодня представить предложения. Но прошло уже пять дней. Но почему у вас нет горячей воды?

- Я записала озвученные адреса, мы выйдем на место…

- Но прошло уже пять дней. Вы должны не спать эти пять дней, но воду включить. Что вы сделали, чтобы была вода? – вопрос заммэра Александру Журбе.

- Вода горячая есть. Нет в 10 домах…

Такой ответ возмутил сумчан, которые видят, что таких домов явно больше… Мэр Сум также встал на сторону горожан.

- У так понимаю, что у нас по-хорошему не получается. Вы просто дурите жителей. Если здесь кто-то кого-то покрывает… Сейчас после нашего совещания собираем временную, постоянную комиссию, вызывайте Велитченко (директор департамента инфраструктуры – Ред.), решайте вопросы. Дайте мне до конца дня ответ: будет вода или не будет? Сколько сейчас домов без горячей воды? Их не 10! Я сам лично сейчас на это совещание приглашу полицию, прокуратуру и СБУ. Пускай они тоже принимают участие в работе. До 16.00 жду от вас информацию.