В Сумах снова задумали конкурс по Театральной площади Мэр Сум Александр Лысенко поручил управлению архитектуры провести конкурс на благоустройство территории и фонтаны на Театральной площади.

Этот вопрос он поднял сегодня, 5 августа, на аппаратном совещании.

- Вы видели, мы поставили там заборы, - обратился он к подчиненным. – А зачем? Чтобы отремонтировать фонтаны. Мы фонтан «Европейский сделали», в детском парке сделали, на очереди фонтаны на Театральной площади, а затем в сквере «Дружба». Еще нужно с облгосадминистрацией поговорить на счет этого фонтана на площади. Что с ним делать? Нужно, чтобы он работал. У нас там уже почти все сделано, остались только фонтаны и вокруг фонтанов. Поэтому подумайте о конкурсе на благоустройство и фонтаны, пригласите независимых архитекторов. В УКСе есть проект, но я с ним не согласен, потому что там фонтаны засыпаны, а сделаны там, где сейчас зеленая зона. А если мы сейчас начнем трогать зеленую зону, это вырубленные деревья, - не надо. Сделайте там газон, может, клумбу, обновите кустарники, люди будут довольны. Но очередь должна дойти и до фонтанов, в следующем году. Я согласен: каждый год – по фонтану. Жду предложений, сам ничего предлагать не буду, но сделайте фонтаны так, как они были. И все. Пешеходная часть есть, проездная часть есть, остались фонтаны…

Напомним: в 2018-2019 году управление архитектуры уже провело конкурс на видение будущего Театральной площади, победителя не определили, но денежные призы раздали. Еще пару месяцев назад говорили, что будут думать что-то общее из всех проектов, но дальше слов дело не пошло. Зачем проводили, непонятно…