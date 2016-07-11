В Сумах седьмой год разрабатывают электронную карту благоустройства В Сумах очередной виток создания электронной карты-схемы благоустройства.

Вопрос обсуждался сегодня, 5 августа, на аппаратном совещании в мэрии. Как доложил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко, уже собраны все данные, и они готовы передать их КП «Инфорсервис», в котором есть специалисты, готовые за нее взяться. На вопрос мэра Сум Александра Лысенко, во сколько карта обойдется и сколько времени займет разработка, он не нашел ответа, предположив, что тысяч 200.

Депутат горсовета Дмитрий Наталуха напомнил, что карта была готова на 80% еще несколько лет назад, разрабатывал ее тогда сотрудник горсовета Сергей Донцов. Он предложил, может ее дешевле будет доработать.

В итоге дали департаменту дали еще две недели на заключение договора с КП «Инфосервис».

Напомним: об электронной карте благоустройства мечтал еще бывший мэр Сум Геннадий Минаев, который давал поручение разработать ее еще в 2013 году.