В Сумах седьмой год разрабатывают электронную карту благоустройства

Вопрос обсуждался сегодня, 5 августа, на аппаратном совещании в мэрии. Как доложил замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко, уже собраны все данные, и они готовы передать их КП «Инфорсервис», в котором есть специалисты, готовые за нее взяться. На вопрос мэра Сум Александра Лысенко, во сколько карта обойдется и сколько времени займет разработка, он не нашел ответа, предположив, что тысяч 200.
Депутат горсовета Дмитрий Наталуха напомнил, что карта была готова на 80% еще несколько лет назад, разрабатывал ее тогда сотрудник горсовета Сергей Донцов. Он предложил, может ее дешевле будет доработать.
В итоге дали департаменту дали еще две недели на заключение договора с КП «Инфосервис».
Напомним: об электронной карте благоустройства мечтал еще бывший мэр Сум Геннадий Минаев, который давал поручение разработать ее еще в 2013 году.
С ноября прошлого года чиновники не выполнили поручение мэра Сум о разработке электронной карты-схемы благоустройства территории Сум....
В центральной части Сум промониторили состояние благоустройства города....
Мероприятия по благоустройству города продолжаются, сообщается на странице Тростянецкого горсовета в фецсбуке....
За более чем 4 года городские власти не смогли создать электронную карту благоустройства города, которую начинали разрабатывать еще при прежнем...
Замощение тротуара на ул. Засумской начнется после создания проекта благоустройства....