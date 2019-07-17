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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47360

Мошеннику с Сумщины дали год за решеткой в Черновцах

Мошенник из Сумщины, который выманил у черновчан более 100 000 гривен, осужден на 1 год.

Черновицкой местной прокуратурой поддержано обвинение в отношении жителя Сумской области по факту совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

В ходе досудебного расследования установлено, что в апреле текущего года 25-летний молодой человек, вступив в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, используя отлаженную схему выманивания средств у граждан под предлогом непривлечения к уголовной ответственности их родственников, совершивших ДТП, выманили у черновчан более 100 000 гривен.

Шевченковский районный суд г. Черновцы назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

Право Мошенничество Приговор суда Черновицкая область
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