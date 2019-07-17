Мошеннику с Сумщины дали год за решеткой в Черновцах

Черновицкой местной прокуратурой поддержано обвинение в отношении жителя Сумской области по факту совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).
В ходе досудебного расследования установлено, что в апреле текущего года 25-летний молодой человек, вступив в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, используя отлаженную схему выманивания средств у граждан под предлогом непривлечения к уголовной ответственности их родственников, совершивших ДТП, выманили у черновчан более 100 000 гривен.
Шевченковский районный суд г. Черновцы назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.
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