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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58338

Новая неделя: прогноз погоды на Сумщине

На этой неделе погода порадует жителей Сумщины теплом.

5-6 августа без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +18 .. + 23 °С.

7 августа - без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура ночью +8 .. + 13 °С днем повысится до +22 .. + 27 °С.

8 августа - небольшой кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +26 .. + 31 °С.

9 августа - без осадков, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +23 .. + 28 °С.

Общество Прогноз погоды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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