Новая неделя: прогноз погоды на Сумщине

5-6 августа без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +7 .. + 12 °С, днем +18 .. + 23 °С.
7 августа - без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура ночью +8 .. + 13 °С днем повысится до +22 .. + 27 °С.
8 августа - небольшой кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +26 .. + 31 °С.
9 августа - без осадков, ветер западный 5-10 м/с, температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +23 .. + 28 °С.
Начало августа на Сумщине будет несколько холоднее обычного, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на 27-28 июля....
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