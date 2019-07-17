На Сумщине полицейские поймали телефонного грабителя

С заявлением об ограблении в полицию обратилась 41-летняя жительница одного из населенных пунктов Шосткинского района. Женщина рассказала, что, возвращаясь домой в темное время, она встретила незнакомца, который спросил у нее «который час». Последняя в это время держала в руках свой мобильный, поэтому часы продемонстрировала ему на телефоне, что и стало ее ошибкой. Злоумышленник выхватил гаджет и убежал.
«В лицо своего обидчика заявительница не разглядела, поэтому в его поисках наши сотрудники опирались только на приблизительное описание внешности, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Свой положительный результат дали принятые оперативные мероприятия. Подозреваемым оказался 18-летний житель Шостки, который в то время приехал в гости к друзьям. Он увидел на улице женщину, которая идя с кем-то переписывалась в телефоне, и решил ее ограбить».
Чужой гаджет злоумышленник оставил себе и пользовался им, пока его не разоблачили полицейские.
Правоохранители изъяли и вернули владелице ее мобильный, а в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.
ДТП произошло на Шосткинщине: погибла женщина, ребенок получил травмы....
7 серпня у Вороніжі Шосткинського району відбудеться святкуванні 200-ї річниці від Дня народження нашого славетного земляка, видатного письменника Пантелеймона Куліша....
Авария произошла днем на автодороге между селами Клышки и Чаплиевка Шосткинского района....
В этом году исполняется 200 лет со Дня рождения нашего земляка, великого писателя, историка, этнографа, переводчика, редактора, литературного критика, издателя...
Остатки тела умершего нашел в лесу грибник. По всем признакам, человек умер еще в прошлом году, поэтому установить его личность...