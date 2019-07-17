На Сумщине полицейские поймали телефонного грабителя В одном из населенных пунктов Шосткинского района злоумышленник в темное время выхватил из рук прохожей мобильный телефон и скрылся.

С заявлением об ограблении в полицию обратилась 41-летняя жительница одного из населенных пунктов Шосткинского района. Женщина рассказала, что, возвращаясь домой в темное время, она встретила незнакомца, который спросил у нее «который час». Последняя в это время держала в руках свой мобильный, поэтому часы продемонстрировала ему на телефоне, что и стало ее ошибкой. Злоумышленник выхватил гаджет и убежал.

«В лицо своего обидчика заявительница не разглядела, поэтому в его поисках наши сотрудники опирались только на приблизительное описание внешности, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Свой положительный результат дали принятые оперативные мероприятия. Подозреваемым оказался 18-летний житель Шостки, который в то время приехал в гости к друзьям. Он увидел на улице женщину, которая идя с кем-то переписывалась в телефоне, и решил ее ограбить».

Чужой гаджет злоумышленник оставил себе и пользовался им, пока его не разоблачили полицейские.

Правоохранители изъяли и вернули владелице ее мобильный, а в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.