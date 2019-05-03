К сентябрю на Добровольной повесят информационное табло До 1 сентября на конечной остановке в районе Добровольной должны повесить информационной табло о прибывающем транспорте.

Вопрос обсуждали сегодня, 5 августа, на аппаратном совещании в мэрии. Замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко доложил, что комиссия выезжала на место и было принято решение повесить табло на стене местной библиотеки, так как опор «Электроавтотранса» там нет, а «Горсвета» с электричеством только в вечернее время. Само табло дарит КП «Электроавтотранс» депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха. Что интересно отдел культуры, который заведует библиотеками, в известность не поставили, а ведь именно ему придется платить за электроэнергию ,потребляемую табло.

Напомним: он собирался подарить его еще в начале года, но тогда его футболили чиновники, пока он не пришел лично к мэру Сум, который дал поручение разобраться в ситуации.