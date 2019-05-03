К сентябрю на Добровольной повесят информационное табло

Вопрос обсуждали сегодня, 5 августа, на аппаратном совещании в мэрии. Замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко доложил, что комиссия выезжала на место и было принято решение повесить табло на стене местной библиотеки, так как опор «Электроавтотранса» там нет, а «Горсвета» с электричеством только в вечернее время. Само табло дарит КП «Электроавтотранс» депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха. Что интересно отдел культуры, который заведует библиотеками, в известность не поставили, а ведь именно ему придется платить за электроэнергию ,потребляемую табло.
Напомним: он собирался подарить его еще в начале года, но тогда его футболили чиновники, пока он не пришел лично к мэру Сум, который дал поручение разобраться в ситуации.
Сегодня, 22 июля, несколько десятков сумчан с Добровольной пришли на аппаратное совещание в мэрию....
Не дождавшись от мэра Сум Александр Лысенко решения вопроса работы фонтана, жители Добровольной направили письмо Юлии Тимошенко в Киев....
В библиотеке-филиале № 4 заработала Первая Сумская медиатека - проект-победитель общественного (партиципаторного) бюджета....
В субботу, 8 июня, в Сумах на Добровольной завершили устанавливать воркаут-площадку....
Электронные информационные табло установили на остановках общественного транспорта в Тростянце....