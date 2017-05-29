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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50472

В Сумах передумали строить детсад в 12-ом микрорайоне

Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета отменило торги по закупке работ по строительству детского сада в 12-ом микрорайоне.

Ожидаемая стоимость строительства детсада была 67 млн грн. Официальная причина отмены: «Учитывая отсутствие дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг». В протоколе заседания тендерного комитета говорится, что на этого год из городского бюджета выделено 5,5 млн грн на строительство детсада, поэтому решили отказаться от закупки.

В закупке победителем стало ООО «Компания «Барлинтон Интерпрайзес Лимитед».

Напомним: раньше начальник УКСа Виталий Шилов говорил, что 5,5 млн грн должно хватить на фундамент детсада.

Общество Детсад в 12-ом микрорайне
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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