В Сумской ОГА озаботились отопительным сезоном в Сумах

Об этом во время аппаратного совещания в ОГА отметила временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик.
В частности, во время аппаратного совещания говорили об угрозе срыва обеспечения теплоснабжением части города Сумы, находящегося в зоне ответственности Котельной Северного промузла. Несмотря на то, что этот вопрос у всех на устах в течение всего года, вопреки действующему законодательству, до сих пор не расставлены акценты, кто и за что отвечает на стадии подготовки к зиме, а главное, кто будет нести полную ответственность в случае, когда люди снова замерзать в своих домах, детских садах, школах и больницах.
Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил, что споры между различными ветвями власти не решат этой проблемы, необходимо объединиться и вместе работать для обеспечения нормального прохождения отопительного сезона.
Кстати, вопреки Постановлению Кабинета Министров Украины от 26 июня 2019 года № 560 «Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», которым предусмотрено установление на отопительный сезон 2019/2020 года предельных цен / тарифов на услуги по теплоснабжению для населения (тариф по снабжению тепловой энергии составляет в случае оснащения приборами учета -1400 гривен за 1 Гкал) город Сумы согласовало тариф 1559,67 гривен для «Сумытеплоэнерго» и 1645, 06 гривен для Котельной Северного промузла.
Учитывая, что времени осталось не так много, Ирина Купрейчик взяла этот вопрос на еженедельный личный контроль.
Сегодня, 19 июня, на сессии Сумского горсовета выступил глава профсоюза ПАО «Сумское НПО» «Машметалл».... 1
Городской родильный дом Пресвятой Девы Марии будут отапливать еще две недели....
Во время заседания областного оперативного штаба руководство области и руководители причастных организаций и учреждений обсуждали итоги отопительного сезона 2018-2019 годов,...
Отопительный сезон в Глухове должен был завершиться сегодня, но его решили продлить....
Согласно действующему законодательству, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток превышает +8 градусов....