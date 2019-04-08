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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:5673

В Сумской ОГА озаботились отопительным сезоном в Сумах

Вопрос подготовки к отопительному сезону - на еженедельной контроле областной власти.

Об этом во время аппаратного совещания в ОГА отметила временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик.

В частности, во время аппаратного совещания говорили об угрозе срыва обеспечения теплоснабжением части города Сумы, находящегося в зоне ответственности Котельной Северного промузла. Несмотря на то, что этот вопрос у всех на устах в течение всего года, вопреки действующему законодательству, до сих пор не расставлены акценты, кто и за что отвечает на стадии подготовки к зиме, а главное, кто будет нести полную ответственность в случае, когда люди снова замерзать в своих домах, детских садах, школах и больницах.

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил, что споры между различными ветвями власти не решат этой проблемы, необходимо объединиться и вместе работать для обеспечения нормального прохождения отопительного сезона.

Кстати, вопреки Постановлению Кабинета Министров Украины от 26 июня 2019 года № 560 «Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», которым предусмотрено установление на отопительный сезон 2019/2020 года предельных цен / тарифов на услуги по теплоснабжению для населения (тариф по снабжению тепловой энергии составляет в случае оснащения приборами учета -1400 гривен за 1 Гкал) город Сумы согласовало тариф 1559,67 гривен для «Сумытеплоэнерго» и 1645, 06 гривен для Котельной Северного промузла.

Учитывая, что времени осталось не так много, Ирина Купрейчик взяла этот вопрос на еженедельный личный контроль.

Общество Отопительный сезон
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