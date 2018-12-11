Мэр Сум задумал ремонтировать 4-ую школу

Мэр Сум Александр Лысенко намекнул, что на следующий год могут начать ремонт в этом здании.
- Чтобы не получили в начале хуже, чем было в конце, - заявил он.
Он попросил представить информацию о том, кто будет охранять здание, а в управлении капитального строительства - всю документацию на ранее проведенные ремонтные работы.
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