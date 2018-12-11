Мэр Сум задумал ремонтировать 4-ую школу Сегодня, 5 августа, на аппаратном совещании в мэрии подняли вопрос ремонта и охраны исторического здания школы №4.

Мэр Сум Александр Лысенко намекнул, что на следующий год могут начать ремонт в этом здании.

- Чтобы не получили в начале хуже, чем было в конце, - заявил он.

Он попросил представить информацию о том, кто будет охранять здание, а в управлении капитального строительства - всю документацию на ранее проведенные ремонтные работы.