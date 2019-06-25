Полиция сообщила подробности поимки вандала, надругавшегося над могилами героев АТО в Сумах Разоблачить злоумышленника полицейским помогли камеры видеонаблюдения, установленные на Аллее Героев центрального городского кладбища.

Происшествие произошло 4 августа. В полицию поступило сообщение, что неизвестный сломал крест на могиле одного из воинов АТО, похороненного на Аллее Героев. Полиция данное событие квалифицировала по ч. 3 статьи 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины. В рамках начатого уголовного производства, правоохранителями был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск злоумышленника, причастного к совершению данного преступления. Разоблачили злоумышленника в тот же день. Им оказался 48-летний житель областного центра, который имеет расстройства психического здоровья. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения за совершенное преступление. Согласно действующему законодательству по ч.3 ст. 297 «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом умершего» злоумышленнику может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.