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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51307

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую девушку (фото)

В конце мая 24-летняя жительница Шостки Екатерина Чепурна ушла из дома и не вернулась, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

О без вести пропавшей 24-летней девушке в полицию сообщил ее дядя. Он рассказал, что последний раз видел племянницу в конце мая этого года. В тот день она поссорилась со своим парнем, ушла из дома и не вернулась. Место нахождения ее остается неизвестным. По словам заявителя, мобильный телефон у девушки сейчас отключен.

На розыск без вести пропавшей жительницы Шостки ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения девушки, опрашивают ее знакомых и соседей.

На вид разыскиваемой 20-25 лет, ростом 170 см, среднего телосложения. Имеет темные волосы и карие глаза. Была одета в серую футболку и синие джинсы. Обута в разноцветные сланцы.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Чепурной Екатерины Игоревны, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 099-266-00-69, 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102».

Право Без вести Шостка
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