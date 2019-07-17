Це вже друга його персональна виставка в нашому місті. В експозиції представлені пейзажі, натюрморти та анімалістика. Виставка має назву «Нова хвиля», тому що в експозиції багато морських пейзажів і тому що автор презентує більшість своїх робіт вперше.
Художнику 27 років, малювати почав з шести років. Навчався в дитячій художній школі ім. М. Г. Лисенка. Окрім живопису та графіки митець займається і різбленням на шкіряних виробах. Декілька його робіт в цій оригінальній техніці також представлені на виставці. Любов до ремесла він успадкував від батька Ігоря Смоленського – члена Спілки майстрів народного мистецтва України.
Виставка робіт молодого художника працюватиме до 30 серпня, пише сайт мерії.
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