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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01171

У міській бібліотеці ім. Шевченка – «Нова хвиля»

У відділі літератури з мистетцва Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка відкрилась виставка молодого талановитого сумського художника Сергія СМОЛЕНСЬКОГО «Нова хвиля».

Це вже друга його персональна виставка в нашому місті. В експозиції представлені пейзажі, натюрморти та анімалістика. Виставка має назву «Нова хвиля», тому що в експозиції багато морських пейзажів і тому що автор презентує більшість своїх робіт вперше.

Художнику 27 років, малювати почав з шести років. Навчався в дитячій художній школі ім. М. Г. Лисенка. Окрім живопису та графіки митець займається і різбленням на шкіряних виробах. Декілька його робіт в цій оригінальній техніці також представлені на виставці. Любов до ремесла він успадкував від батька Ігоря Смоленського – члена Спілки майстрів народного мистецтва України.

Виставка робіт молодого художника працюватиме до 30 серпня, пише сайт мерії.

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