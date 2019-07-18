Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43227

На Сумщине сгорело 5 тонн сена

Пожар произошел вчера, 4 августа, в с. Богдановка.

В 19:06 в службу «101» очевидцы сообщили, что по улице Богдана Хмельницкого горит стог сена. Почти 2, 5 часа пожар тушили спасатели 4-й пожарно-спасательной части г. Шостки и местной пожарной команды села Собич, задействовав два пожарных автомобиля. Осложняло тушение то, что, казалось бы, снаружи потушенное, сено долго тлеет внутри, оставляя угрозу дальнейшего возгорания. Спасателям приходилось разворашивать сено и опять тушить. Вероятной причиной пожара специалисты считают неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Стог находился на улице и мог загореться, как из-за детских шалостей со спичками, так и от нечаянно брошенного кем-то окурка. Ущерб, причиненный огнем, составил около 5 тыс. грн. Сено горело рядом с гаражом. К счастью, распространения огня на постройки не допустили. Таким образом, спасли имущества на сумму около 10 тыс. грн. Об этом сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд ГСЧС в Сумской области, сообщает Шостка.инфо.

Общество Пожар Шосткинский район
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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