В Сумах заканчивают строительство скейт-парка В городском парке им. И.Кожедуба уже монтируют фигуры в будущем скейт-парке.

Обещают открытие ко Дню города. Работы выполняет ФЛП Рева уже третий год.

Напомним: торги на строительство скейт-парка в 2017 года не состоялись трижды, поэтому был заключен прямой договор с единственным претендентом. Начали работы только поздней осенью 2017 года, продолжили через год, тогда сделали бетонное основание и установили лавочки. В этом году ставят фигуры для экстремалов. общая стоимость 3,6 млн грн.