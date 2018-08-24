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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04420

В Сумах заканчивают строительство скейт-парка

В городском парке им. И.Кожедуба уже монтируют фигуры в будущем скейт-парке.

Обещают открытие ко Дню города. Работы выполняет ФЛП Рева уже третий год.

Напомним: торги на строительство скейт-парка в 2017 года не состоялись трижды, поэтому был заключен прямой договор с единственным претендентом. Начали работы только поздней осенью 2017 года, продолжили через год, тогда сделали бетонное основание и установили лавочки. В этом году ставят фигуры для экстремалов. общая стоимость 3,6 млн грн.

Общество Скейт-парк
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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