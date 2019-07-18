В Сумской СИЗО передали наркотики в бритвенном станке В «Сумском следственном изоляторе» пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

3 августа в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, в 16.30 при досмотре содержания передачи, поступившей в учреждение на имя заключенного К., 1987 года рождения, от гражданина К., внутри одноразового станка для бритья был обнаружен бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.