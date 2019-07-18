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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37194

В Сумской СИЗО передали наркотики в бритвенном станке

В «Сумском следственном изоляторе» пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

3 августа в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, в 16.30 при досмотре содержания передачи, поступившей в учреждение на имя заключенного К., 1987 года рождения, от гражданина К., внутри одноразового станка для бритья был обнаружен бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Право Наркотики СИЗО
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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