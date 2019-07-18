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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58220

В Путивле полиция обнаружила «травки» на 50 тысяч

Более полутора килограмм сушеной конопли изъяли правоохранители по месту жительства 41-летнего местного жителя.

Работники уголовного розыска Путивльского отделения полиции получили информацию о том, что местный житель хранит по месту жительства наркотики. Во время осмотра его помещения служебная собака кинологического центра ГУНП нашел наркотики. «Тайник» была... в печи. По предварительным подсчетам вес наркотика составила около 1,5 кг. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составила около 50 000 гривен.

Сам хозяин уверял, что нашел вблизи одного из сел кусты конопли, высушил, измельчил и в дальнейшем хотел сжечь, но почему-то забыл. В полиции не исключают, что человек мог сбывать коноплю наркозависимым лицам, и сейчас проверяют эту версию.

А пока действия нарушителя в полиции квалифицировали по двум статьям Уголовного Кодекса Украины по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Путивль
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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