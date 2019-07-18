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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01282

В Конотопе продавщицу поймали на продаже алкоголя несовершеннолетней

В Конотопе полицейские привлекли к административной ответственности продавщицу, которая продала алкоголь несовершеннолетнему.

Факт нарушения требований административного законодательства в части продажи алкогольных напитков обнаружили работники ювенальной превенции Конотопского отдела полиции во время целевой отработки магазинов и торговых точек в рамках проведения операции «Безопасное лето - 2019».

Заметив, как в одном из магазинов молодая девушка приобрела слабоалкогольный напиток, правоохранители усомнились, что она достигла совершеннолетия - возраста, с которого в Украине разрешено приобретение таких товаров. Поэтому попросили ее предъявить документ, удостоверяющий личность и убедились в правдивости своих подозрений - покупательница действительно оказалась несовершеннолетней. Потребовав от продавщицы объяснения своих действий, копы услышали в ответ, что девушка, якобы похожа на ее совершеннолетнего знакомую.

«Это не является оправданием для работницы магазина, - комментирует ситуацию старший инспектор по ювенальной превенции Конотопского отдела полиции Григорий Корж. - Ведь она должна была убедиться, что лицо, которому она продает алкогольные напитки, является совершеннолетним, спросить у нее паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Как по мне, лучше потерять покупателя, чтобы не нарушить законодательство».

Поэтому правоохранителями относительно продавщицы составлен административный протокол по признакам ч. 2 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями), которой предусмотрена ответственность в виде уплаты штрафа в размере от 1700 до 6800 гривен. Теперь степень вины работницы магазина определять административная комиссия Конотопского городского совета, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Конотоп Продажа алкоголя детям
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