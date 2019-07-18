На Сумщине столкнулись пассажирская маршрутка и «семерка»

По данным Шосткинского отдела полиции, при повороте водитель пассажирской маршрутки ГАЗель отвлекся от управления, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, который двигался в попутном направлении. К счастью, пассажиров во время аварии в маршрутном транспортном средстве не было. Никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. При оформлении ДТП от услуг полиции водители отказались, оформив происшествие при помощи европротокола. Шостка.INFO.
Пожар произошел вчера, 4 августа, в с. Богдановка....
В одном из населенных пунктов Шосткинского района злоумышленник в темное время выхватил из рук прохожей мобильный телефон и скрылся....
ДТП произошло на улице Белопольское шоссе....
ДТП произошло на Шосткинщине: погибла женщина, ребенок получил травмы....
Авария произошла в Нововодолажском районе Харьковской области рядом с селом Москальцовка сегодня, 1 августа, около 14.00....