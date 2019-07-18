На Сумщине столкнулись пассажирская маршрутка и «семерка» ДТП произошло сегодня, 5 августа, в селе Собичево на Шосткинщине.

По данным Шосткинского отдела полиции, при повороте водитель пассажирской маршрутки ГАЗель отвлекся от управления, вследствие чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, который двигался в попутном направлении. К счастью, пассажиров во время аварии в маршрутном транспортном средстве не было. Никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. При оформлении ДТП от услуг полиции водители отказались, оформив происшествие при помощи европротокола. Шостка.INFO.