На крючок аферистов попали жители Ромен

В Роменский отдела полиции обратилась 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что на одном из Интернет-сайтов нашла объявление о продаже фотоаппарата. Предложение ее заинтересовала. Поэтому обсудив с продавцом условия отправления и детали покупки, женщина, ничего не подозревая, попросила свою 53-летнюю мать перечислить 3600 гривен, как предоплату за товар. И только потом поняла, что ее обманули.
В этот же день в полицию с заявлением о мошенничестве обратился еще один 39-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что хотел купить бетономешалку, объявления о продаже которой нашел также в сети Интернет. За товар человек перевел на банковский счет продавцу 2000 гривен, но, как и предыдущая заявительница, товара до сих пор не получил.
По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 с. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.
Полиция в очередной раз предостерегает граждан быть осмотрительными при осуществлении покупок через Интернет, придерживаясь следующих рекомендаций:
- ни в коем случае не перечисляйте сразу всю сумму незнакомому лицу;
- осуществляйте покупки на сайтах, которые зарекомендовали себя с положительной стороны;
- пользуйтесь услугами наложенного платежа, при этом вы можете осуществить оплату товара после его проверки.
В случае если вы стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или звоните на номер «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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