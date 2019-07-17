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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44249

Сумчанину, который сломал крест на могиле погибшего бойца АТО, объявили о подозрении

В рамках открытого полицией уголовного производства по ч.3 ст. 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины, 48-летнему жителю Сум, совершившего противоправные действия на могиле одного из воинов АТО, похороненного на Аллее Героев в Сумах объявили о подозрении в совершении данного преступления.

Напомним, что санкция статьи 297 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Вандализм Мемориал славы героев АТО Надругательсвто над могилами
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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