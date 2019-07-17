Сумчанину, который сломал крест на могиле погибшего бойца АТО, объявили о подозрении В рамках открытого полицией уголовного производства по ч.3 ст. 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины, 48-летнему жителю Сум, совершившего противоправные действия на могиле одного из воинов АТО, похороненного на Аллее Героев в Сумах объявили о подозрении в совершении данного преступления.

Напомним, что санкция статьи 297 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.